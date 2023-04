E' stata una notte di intenso lavoro, quella appena trascorsa, in pieno Ponte Pasquale, per i Vigili del Fuoco di Verbania.

Ettari del Monte Scincina sono andati a fuoco la sera di Pasqua e non è stato facile spegnere in tempi rapidi le fiamme che hanno divorato boschi e vegetazione.

Finalmente all'alba il rogo era domano. Ma proseguiranno per tutta la giornata le operazioni di bonifica per verificare che non ci siano dei focolai nascosti che potrebbero riprendere a bruciare