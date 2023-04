Calciopoli 2006, le intercettazioni sull'Inter svelate da Report

A distanza di 17 anni continua a far discutere l'inchiesta di Calciopoli. Ieri sera Report ha svelato nuovi retroscena, attingendo da 170mila intercettazioni relative allo scandalo, sono il contenuto della chiavetta USB che a Gennaio Luciano Moggi consegnò ad Andrea Agnelli durante l'assemblea degli azionisti della Juventus, un'assemblea alle prese con la più recente inchiesta plusvalenze.

Emergerebbe, in particolare, il ruolo dell'Inter che, di fronte allo strapotere di Moggi, avrebbe edificato un vero e proprio contro-sistema: dall'incontro tra Moratti e l'ex designatore Bergamo, all'indomani del 5 maggio 2002, giorno in cui l'Inter perse 4-2 contro la Lazio, regalando lo scudetto alla Juve. C'è poi il ruolo dell'ex responsabile della sicurezza di Telecom, Giuliano Tavaroli, uomo di fiducia di Marco Tronchetti Provera. Tra gli intercettati anche Giacinto Facchetti. Dopo un Inter-Juventus del 2004 l'arbitro Bergamo sembrerebbe "consigliare" l'arbitro Rodomonti.

Nuova benzina per le polemiche tra tifosi di Inter e Juve. Questi ultimi non hanno mai digerito gli scudetti 2005 e 2006, revocati alla Juve. Il primo dato all'Inter, il secondo mai assegnato.

L'esito processuale dell'inchiesta penale “Offside” fu che tutti gli arbitri coinvolti, tranne uno, vennero assolti, così come la quasi totalità dei dirigenti sportivi rinviati a giudizio. Per quelli non assolti, come Luciano Moggi, il direttore sportivo della Juventus condannato in appello per associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva, è intervenuta la prescrizione.

Report ha raccolto le testimonianze dei protagonisti di quella vicenda: lo stesso Moggi, l’allora presidente della Federcalcio Franco Carraro, il designatore degli arbitri Paolo Bergamo, l’allora presidente della Lega Calcio Massimo Cellino, l’allenatore della Nazionale Campione del Mondo Marcello Lippi. Scrive l'ufficio stampa del programma condotto da Sigfrido Ranucci: “Interviste che ricostruiscono un quadro del tutto inedito su quali furono le forze che si misero in moto per scardinare quel sistema di potere, accompagnate ad atti giudiziari ancora inediti che offrono la prova delle attività di spionaggio condotte da altri club nei confronti dei dirigenti della Juventus, oltre che di alcuni arbitri.”