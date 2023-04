I cammini di salute, appuntamenti tutto il mese nel Verbano

Camminate all'aria aperta con istruttori qualificati, al sabato, nel mese di aprile. A organizzarle, tre associazioni: AmaRene, Parkinsoniani Vco e Lilt Vco. Una forma di prevenzione per il benessere fisico, ma anche un'occasione di socializzazione. I “cammini di salute" sono gratuiti e aperti a tutti, ma in particolare a coloro che soffrono di diverse patologie per i quali il “fit walking” è una sorta di terapia aggiuntiva. Primo appuntamento, sabato 15 aprile, ore 10.30 con ritrovo alla Casa della Resistenza di Fondotoce. I successivi saranno il 22 e il 29 aprile, prima al lungolago di Omegna poi dalla Collinetta dello sport di Villa.