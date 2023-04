Carabiniere salva ragazza dal suicidio, l'elogio della Meloni

"Grazie all'Arma dei carabinieri per l'umanità, la sensibilità e il coraggio con cui hanno salvato la vita di questa ragazza". Lo scrive su Twitter la presidente del Consiglio Giorgia Meloni riportando il post pubblicato sull'account ufficiale Instagram dell'Arma in cui viene raccontato il salvataggio avvenuto ad opera dei Carabinieri del Nucleo radiomobile di una ragazza che si era "seduta con le gambe nel vuoto sul parapetto del ponte Meier di Alessandria" e aveva fatto "una videochiamata alla madre per dirle di volerla fare finita".

L'intervento del carabiniere

È da poco passata la mezzanotte e una ragazza è seduta con le gambe nel vuoto sul parapetto del ponte Meier di Alessandria. Una videochiamata alla madre per dirle di volerla fare finita. Ha lo sguardo perso nel vuoto e non sembra accorgersi dell’arrivo dei Carabinieri del Nucleo radiomobile, giunti a fari spenti e senza sirene. Uno di essi scavalca la balaustra e con cautela raggiunge la ragazza. Cerca di rassicurarla ma lei minaccia di lasciarsi cadere nelle gelide acque del fiume. Poi lentamente, con comprensione ed empatia, quel carabiniere riesce a conquistare la sua fiducia: si siede accanto a lei, le chiede come si chiama e quali sono i brutti pensieri che la tormentano.

Si fida solo di lui

L’arrivo sul posto dei soccorsi, però, altera l’umore della ragazza, che chiede di far allontanare tutti ad eccezione del carabiniere di cui oramai si fida. Il dialogo riprende e ormai la giovane donna si convince ad alzarsi. Insieme i due riescono ad avvicinarsi in prossimità della balaustra, nonostante la trave sia resa viscida dall’umidità della notte. La ragazza viene afferrata dagli altri carabinieri intervenuti e, finalmente, riportata sulla piattaforma pedonale. L’incubo è finito: è in salvo.