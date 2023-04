Carcere di Novara, l'allarme della CGIL: "Manca il personale"

"Il sindacato FP-CGIL Polizia penitenziaria ha effettuato ieri sera una visita sui luoghi di lavoro nel carcere di Novara, rilevando una situazione gestita in modo efficiente nonostante la mancanza di un dirigente come comandante di reparto e la carenza di personale nei ruolo degli ispettori e sovrintendenti". Lo affermano i componenti della delegazione sindacale Mirko Manna e Vanja Cecchini, segretaria regionale. "Il carcere di Novara, inaugurato nel 1970, non presenta problemi di rilievo nonostante un sovraffollamento al 112% (180 detenuti presenti su 160 posti disponibili) e la mancanza di un comandante di reparto del ruolo dei dirigenti di Polizia penitenziaria, funzioni di comandante però, egregiamente svolte dall'ispettore facente funzioni".

Anche detenuti al 41 bis

"Il personale di Polizia penitenziaria - proseguono i sindacalisti - è carente soprattutto nel ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti, i cosiddetti sottufficiali, indispensabili per una corretta gestione delle quotidiane attività nell'istituto penitenziario. Ci auguriamo che le carenze nell'organico di polizia penitenziaria vengano colmate al più presto, considerata la presenza di detenuti al 41 bis nel carcere di Novara".