Castellamonte dichiara guerra all'abbandono di rifuti

Il Comune di Castellamonte dichiara guerra ai furbetti dei rifiuti: l’ispettore ambientale monitora i siti sensibili e risponde alle segnalazioni dei cittadini per cogliere in flagranza i trasgressori e gli agenti della Polizia locale di Castellamonte staccano verbali, elevano sanzioni per abbandono dei rifiuti e inviano i responsabili a ripulire.

Uno degli indagati della scorsa settimana, di nazionalità italiana, si era improvvisato come trasportatore di rifiuti per poi abbandonarli sul territorio, di fronte alle case ATC di Via Barengo. Altri due, in località Benasso, effettuavano attività di svuotacantine senza alcuna autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti. Sugli ultimi due le indagini sono in corso e, nel caso in cui si verificasse che il reato è stato commesso da una ditta, il conto sarà salato.

Le sanzioni infatti variano: quando l'abbandono di rifiuti riguarda un'impresa il titolare è punito con la pena da 3 mesi a 1 anno o con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi. Nel caso, invece, di abbandono di rifiuti pericolosi la pena sale da un minimo di 6 mesi a un massimo 2 anni e l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro.

Nel caso di privati, l'abbandono è punito con la sanzione amministrativa di 600 euro prevista dal Testo Unico Ambientale o 100 euro dal Regolamento di Polizia Urbana.

“A breve verranno installate diverse fototrappole sul territorio – spiega soddisfatto il Sindaco Pasquale Mazza – per tenere sotto controllo i siti di abbandono consueti.”

Durante i controlli si trova di tutto: rifiuti domestici, materiali edili, legno e bancali, mobili, materassi e vestiti, parti di veicoli, elettrodomestici e materiale elettrico, cartoni e rifiuti ingombranti. Sul territorio si abbandona di tutto, generando situazioni di forte degrado.

Una battaglia contro il degrado che il Comune di Castellamonte sta combattendo attraverso l’attività dell’ispettore ambientale, in forza al servizio ambiente dell’ufficio tecnico comunale, ai Vigili e molto presto, come conferma l’Assessore all’ambiente Patrizia Addis, grazie all’utilizzo delle fototrappole che permetteranno di fotografare chi commette il reato.