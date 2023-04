Frassinetto, recuperato dopo 12 ore escursionista con caviglia rotta

E' stato recuperato l'alpinista che da dodici ore era rimasto ad alta quota, in montagna, con un trauma a un piede. Al suo fianco è sempre rimasta la sua compagna di escursione. La zona coinvolta dall'intervento è Punta Rama, nel comune di Frassinetto (Torino).

La zona

L'escursionista e la sua compagna erano diretti al bivacco Beltrando, che sorge sulla sommità della Punta Rama a quota 2439 metri, dove avevano in programma di pernottare. Ma a circa 200 metri di dislivello sotto la vetta, l'uomo ha riportato un trauma alla caviglia che gli ha impedito di proseguire. A questo punto l'escursionista ha lanciato l'allarme.

Il recupero nella notte

Il Soccorso alpino e speleologico piemontese ha immediatamente inviato una squadra veloce a piedi in direzione dei malcapitati. Quindi è stata predisposta una seconda squadra con un medico e ulteriore attrezzatura alpinistica e sanitaria nell'ipotesi di dover trasportare l'infortunato verso valle. I due escursionisti sono stati individuati attorno all'una di notte. E sono stati portati in un bivacco in attesa delle prime luci dell'alba. Poi alle 8 di questa mattina l'elisoccorso si è alzato in volo e li ha portati a valle.