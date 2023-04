Centinaia di firme per salvare l'Ospedale di Settimo

“In quasi 15 anni di attività l’ospedale di Settimo è stato utilizzato da circa 30mila pazienti di cui più di 20 mila residenti a Settimo Torinese e Comuni limitrofi totalmente privi di posti letto sanitari”. E' quanto scrivono i promotori della petizione online "Salviamo l’Ospedale Civico di Settimo Torinese" per chiedere che venga sospesa la vendita della struttura, all'incanto il 17 maggio con base d'asta di 50 milioni di euro.

L'ospedale è gestito da Saapa, società pubblico-privata in liquidazione, con la maggioranza delle quote è in possesso della Regione Piemonte tramite Asl To4 e Asl Città di Torino e del Comune di Settimo. Ed è proprio agli interlocutori pubblici che si rivolgono i firmatari, già a centinaia, affinché venga mantenuto il presidio, anche con garanzie occupazionali per chi vi lavora.