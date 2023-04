Chiusa la casa di riposo di Nizza Monferrato

Ai dodici ospiti è stato proposto il trasferimento in altre strutture. Perché con la fine del mese di marzo la residenza per anziani Papa Giovanni XXIII di Nizza Monferrato ha cessato il servizio. La chiusura è stata comunicato all'amministrazione comunale, proprietaria dell'immobile in viale Don Bosco, appena tre giorni prima il 28 marzo.

Il gruppo Anteo, che gestiva la struttura, ha proposto agli ospiti il trasloco nella residenza per anziani di Rocchetta Tanaro o nella casa di riposo per non autosufficienti in via Pasubio a Nizza.

E' la seconda struttura del territorio che chiude nel giro di pochi mesi. A fine 2022 aveva infatti cessato le attività la storica casa di riposo Maina di Asti, con 130 ospiti anziani che erano stati ricollocati nelle case di riposo dell'astigiano, fuori città e 120 dipendenti rimasti senza lavoro.