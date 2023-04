Ciclovia Vento, al via le procedure per gli espropri

Settecento chilometri di pista ciclabile lungo il Po, da Torino a Venezia. Un’infrastruttura dedicata alla mobilità lenta che attraverserà quattro regioni (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto9), 11 provincie, 183 Comuni e 11 parchi. Un tracciato che in gran parte utilizzerà strade già esistenti e altre che verranno realizzate ad hoc.

I primi lotti sono già in via di realizzazione e presto partiranno anche quelli in Piemonte. L’Aipo, l’agenzia interregionale per il fiume Po, ha annunciato l’avvio dei procedimenti finalizzati agli espropri dei terreni su cui verrà costruita la ciclovia: nello specifico la zona interessata dall’avviso è il tratto compreso tra Chivasso e Trino. Le amministrazioni locali hanno pubblicato gli avvisi sui rispettivi siti internet: l’iter prevede, oltre al progetto definitivo, anche una Conferenza dei servizi, che metterà attorno a un tavolo attorno a cui siedono tutti gli enti, associazioni e istituzioni coinvolti nella realizzazione della ciclovia.