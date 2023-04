Cinque arresti nel Torinese per detenzione e spaccio di stupefacenti

I carabinieri hanno arrestato cinque persone per detenzione e spaccio di stupefacenti nel Torinese nell'ambito di un'operazione antidroga coordinata dal comando provinciale dell'Arma. A Settimo Torinese è finito in manette un 30enne trovato in possesso di hashish e marijuana; altre due persone sono state denunciate per lo stesso reato. A Venaria è stato arrestato un uomo di 42 anni già ai domiciliari: in casa aveva 80 grammi di droga tra cocaina, hashish e marijuana oltre a denaro contante frutto della cessione di stupefacenti.

Il sequestro di marijuana

A Caselette, infine, i carabinieri hanno arrestato un 26enne, la convivente di 31 anni e la madre 48enne di quest'ultima. Sono ritenuti responsabili, in concorso, di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A casa e nell'auto in uso alla donna sono state sequestrate piante di marijuana, più di un chilo di infiorescenze e strumenti agricoli per la coltivazione artigianale, oltre a 103 grammi di marijuana suddivisi in sacchetti e pronti allo smercio. Il giovane è in carcere mentre le due donne sono state sottoposte ai domiciliari.