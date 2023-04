La Reale Mutua vince anche con Cividale, in cassaforte la vetta del girone blu

Finisce 78 a 82. La Reale Mutua Torino batte Cividale e blinda il primo posto nel girone blu. Miglior realizzatore Simone Pepe con 23 punti. In grande spolvero anche Jackson, per lui 13 punti e 13 rimbalzi.

Ciani: “Vittoria meritata”

Soddisfatto coach Ciani al termine del match: “Vittoria meritata, siamo stati avanti per 40 minuti, conducendo a tratti anche con autorevolezza costruendo parziali importanti. Non siamo riusciti a eliminare delle flessioni, determinate anche dai crampi e dalle rotazioni strette, ma per fortuna abbiamo l’abitudine a giocare i minuti finali con la voglia di vincere e l’attitudine necessaria a farlo. Siamo ancora imbattuti nella fase a orologio e primi nel nostro girone, quindi non abbiamo motivi per non essere contenti di quanto fatto finora”.

IL TABELLINO

UEB Gesteco Cividale - Reale Mutua Basket Torino 78-82 (17-25, 36-45, 56-64)

UEB Gesteco Cividale: Redivo 26, Miani 8, Cassese 5, Rota 6, Mouaha, Furin 7, Battistini 8, Barel NE, Pepper 11, Pillastrini NE, Micalich NE, Dell’Agnello 7. All.: Stefano Pillastrini.

Reale Mutua Torino: Mayfield 9, Vencato 5, Taflaj, Loiacono NE, Schina 8, Jackson JR. 13, Guariglia 6, De Vico 18, Beltramino NE, Pepe 23. All.: Franco Ciani.