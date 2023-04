Tortona dà tutto ma non basta per un soffio, vince Milano

Due soli punti e il rammarico di aver sfiorato il canestro della parità. La Bertram Derthona esce sconfitta da un fremito PalaEnergica. Vince l'Emporio Armani Milano 75-77, con i parziali di 24-25, 46-42 e 57-59.

Le parole di coach Ramondino - “Complimenti a Milano per la vittoria di questa sera, al termine di una partita molto dura ed equilibrata - dice coach Marco Ramondino alla fine del match - Abbiamo fatto il massimo, con degli errori, ma crescendo nel corso dell’incontro in alcuni aspetti come la difesa sul pick’n’roll. Nel secondo tempo le percentuali non hanno premiato la qualità dei tiri costruiti che potevano darci continuità e permetterci o di prendere un piccolo vantaggio a inizio terzo periodo o evitare di finire a -7 a inizio ultimo quarto. I nostri ragazzi, anche a livello fisico, hanno prodotto uno sforzo davvero importante in ogni singolo match up e come squadra. Milano è micidiale nel punire i mismatch, creando triangoli per dare palla ai loro lunghi che sono difficili da marcare: abbiamo scelto di forzarli ad attacchi un po’ più statici stringendo il campo. Oggi, negli errori del grande agonismo che la gara richiedeva, abbiamo fatto il massimo: lo sforzo prodotto toglie lucidità e ritmo, ma avere avuto il tiro per pareggiare è la fotografia migliore di quanto ha fatto la squadra”.Bertram Derthona-EA7 Emporio Armani Milano 75-77

Il tabellino

Derthona: Christon 24, Mortellaro ne, Candi, Tavernelli 1, Nikolic ne, Filloy 6, Severini 8, Daum 11, Cain 2, Radošević 7, Macura 16, Filoni. All. Ramondino

Milano: Davies 4, Pangos 5, Tonut 6, Melli 10, Baron 21, Napier 15, Ricci 1, Biligha 6, Baldasso ne, Shields 4, Datome 5, Voigtmann. All. Messina