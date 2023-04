Coldiretti, Guerrini è il nuovo presidente per Vercelli e Biella

Roberto Guerrini è il nuovo presidente della Coldiretti Vercelli-Biella. Succede a Paolo Dellarole, che ha terminato il suo secondo mandato, rimanendo in carica per 12 anni. Guerrini, 51 anni, conduce l'azienda risicola di famiglia a Salussola, nel Biellese; per anni è stato vice presidente della federazione, e rimarrà in carica fino al 2028. "Non posso che ringraziare tutti per la fiducia che mi è stata concessa - ha affermato il neo presidente -. Gli ultimi tre anni sono stati difficili per tutte le complicazioni che ci sono state, dalla pandemia alla siccità, passando per la guerra in Ucraina che ha fatto impennare i costi delle materie prime: ci apprestiamo a vivere un altro anno difficile ma con il supporto dei soci e della struttura affronteremo le nuove sfide con lo spirito giusto".