In arrivo un commissario per la metro 2 di Torino

Ci sarà la nomina del Commissario per la Metro 2 di Torino, come concordato poche settimane fa dal vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini con il sindaco Stefano Lo Russo e con il governatore Alberto Cirio. Lo comunica una nota del ministero. Lo prevede un emendamento al decreto sul PNRR approvato in Commissione bilancio al Senato. "Lo avevamo promesso ed è stato fatto: siamo molto soddisfatti", ha commentato Salvini, che lunedì è stato sulla Asti-Cuneo garantendo l'accelerazione dei lavori per concludere entro la fine del 2024 un'arteria attesa da decenni dal Piemonte.

Il progetto

Il progetto preliminare della Linea 2, con una configurazione ad Y con 32 stazioni collegate lungo un percorso di 27 chilometri da Orbassano a Pescarito / San Mauro passando per Porta Nuova ed i Giardini Reali, è stato finanziato con il Decreto Sblocca Italia che prevedeva 90 milioni da destinare per la realizzazione del prolungamento Ovest della linea 1 e dieci milioni per la progettazione preliminare della linea 2.

I finanziamenti

Con la Finanziaria del 27 dicembre 2019 il Governo ha finanziato 828 milioni di euro la progettazione definitiva della tratta Rebaudengo-Politecnico e la realizzazione della tratta funzionale Rebaudengo-Novara comprensiva del materiale rotabile. Il 20 Aprile 2022, con Decreto interministeriale Mims/Mef numero 97, è stato stanziato un ulteriore miliardo di euro.