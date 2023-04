Settanta Comuni al voto in Piemonte

Sono 70 i comuni dove domenica 14 e lunedì 15 maggio, ci saranno le elezioni amministrative per il rinnovo dei sindaci e dei Consigli comunali.

Quattro i Comuni con più di 15mila abitanti dove si potrebbe andare al ballottaggio (il 28 e 29 maggio): Novi Ligure in provincia di Alessandria e Ivrea, Orbassano e Pianezza nel torinese, quest’ultimo per la prima volta da quando ha superato i 15mila abitanti. Circostanza che non riguarda più Omegna, nel Verbano-Cusio-Ossola, scesa sotto la soglia e che nominerà quindi il prossimo primo cittadino in un turno unico.

A livello provinciale sono nove i comuni al voto ad Alessandria. Il più popoloso è Novi Ligure. Ad Asti i centri chiamati alle urne sono 7, nessuno oltre i 15 mila abitanti, per Moransengo-Tonengo è il primo voto dopo la fusione tra le due città, tre in provincia di Biella. Tredici i comuni in provincia di Cuneo, tre a Novara. Nella città metropolitana di Torino sono invece 17. Sei i comuni nel Verbano-Cusio-Ossola, 12 a Vercelli. Nessun capoluogo di provincia.

Su 13 paesi della provincia di Cuneo interessati dal voto, in Langa si voterà a Bergolo e Cossano Belbo; nel Roero a Vezza d’Alba e Montaldo.