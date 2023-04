Con il tirocinio 6 su 10 trovano lavoro

Il 60% dei giovani neodiplomati e qualificati trova occupazione stabile in Piemonte dopo aver frequentato un tirocinio extracurriculare attivato dalla Regione. Tra il 2018 e il 2022 - sottolinea la Regione- sono stati attivati quasi 30 mila percorsi extracurriculari di inserimento e reinserimento lavorativo per un totale 149.257 tirocini attivati, periodo pandemico incluso. Sei giovani su 10 trovano occupazione a tempo indeterminato o stipulano un contratto di apprendistato tra i 6 e i 12 mesi dalla conclusione del percorso, mentre per la generalità dei disoccupati o inoccupati il dato sfiora il 50%".

A trarre il maggiore vantaggio dai tirocini in termini occupazionali sono i giovani neodiplomati e quelli qualificati. Dove il tirocinio viene svolto fino alla naturale scadenza di 6 mesi si registrano i risultati migliori.

In Piemonte a possibilità di avviare nuovi tirocini è stata sospesa tra marzo e maggio 2020 causa pandemia, ma il 2021 è stato un anno di ripresa, con oltre ottomila percorsi attivati in più rispetto all'anno pandemico. In media, circa l'80% dei tirocini attivati ogni anno coinvolge giovani disoccupati con meno di 29 anni.