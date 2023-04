Con una telecamera nascosta spiava le clienti dei bar

L'indagine della Questura di Biella è nata dalla denuncia di una cliente e dei gestori del bar dove è stata trovata la prima telecamera. Poi è proseguita nel riserbo con perquisizioni e appostamenti.

E' stato così individuato l'uomo di Biella che aveva piazzato le microcamere. La sua identità non è stata rivelata, scrive “La Stampa” nelle pagine locali di Biella.

Le telecamere - spia erano facilmente acquistabili su internet per qualche decina di euro. Il loro uso legittimo è a casa propria per motivi di sicurezza. I video sono stati recuperati. Non è ancora chiaro cosa l'uomo volesse fare dei video, se cioè intendesse farli circolare su internet.