Il sogno si infrange. La Prosecco Doc Imoco Conegliano si conferma la bestia nera della Igor gorgonzola Novara. Ed è la prima finalista dei play-off scudetto di volley femminile. Dopo il 3-0 al Palaverde in gara-1, il sestetto veneto chiude sul 2-0 la serie di semifinale contro le novaresi, battute in un PalaIgor gremito per 3-1 con questi parziali: 25-21, 25-18, 20-25, 25-23.

Domani gara-2 dell'altra semifinale, tra Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandicci, con le toscane avanti 1-0.