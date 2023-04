Conegliano si conferma bestia nera, Igor sconfitta in Gara 1

Che sarebbe stata dura, per la Igor Novara, era noto. E già il primissimo punto - un piccolo pasticcio in fase difensiva - ha fatto capire ai tifosi quanto la strada fosse in salita.

Al Palaverde di Treviso Gara 1 delle semifinali Scudetto finisce con un netto 3-0 per le ragazze del Conegliano. Ma i parziali parlano di una gara combattuta, con due set point sprecati nel finale dalle novaresi: 25-16, 25-22, 26-24.

Le pantere di coach Santarelli si confermano così la bestia nera delle zanzare: è il quinto confronto stagionale, la quinta vittoria dopo le due di regular season e quelle in Supercoppa e nella semifinale di Coppa Italia.

Ma è solo il primo round. Le azzurre di Livarini possono ancora credere in uno Scudetto da dedicare alla compagna Julia Ituma, morta nella tragica notte di Istanbul. Sabato al PalaIgor, davanti ai propri tifosi, le novaresi cercheranno la rivincita.

Per Conegliano sarà un match point. Per la Igor la chance per pareggiare i conti e restare in corsa.