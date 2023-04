Nuove regole per le mascherine, contagi in calo in Piemonte

E' stata firmata dal ministro della Salute Orazio Schillaci l'ordinanza, valida fino al 31 dicembre, sull'utilizzo delle mascherine. La misura era infatti in scadenza il 30 aprile. Resta obbligatoria la protezione all'interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura sia negli ospedale che nelle case di riposo. Negli altri reparti e nelle sale di attesa, “la decisione sull'utilizzo o meno dei dispositivi di protezione resta alla discrezione delle direzioni sanitarie”. Non è obbligatoria la mascherina all'interno degli ospedali nei percorsi, sui pianerottoli, negli spazi di attesa degli ascensori, nei bar e nelle mense.

In Piemonte

Contagi da covid in calo in Piemonte. Secondo l'aggiornamento settimanale della Regione Piemonte sulla situazione epidemiologica e vaccinale, l'incidenza dei nuovi casi nella settimana dal 21 al 27 aprile (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è stata di 36,1 in diminuzione del -19,18% rispetto ai 44,6 dei sette giorni precedenti. L'occupazione dei posti letto ordinari si attesta al 3,3%, quella dei posti letto in terapia intensiva è all'1,1%, mentre la positività dei tamponi è al 7%.

Vaccinazioni

Tra venerdì 21 e giovedì 27 aprile sono state vaccinate 1.338 persone: 19 hanno ricevuto la prima dose, 20 la seconda, 61 la terza, 801 la quarta, 437 la quinta. Dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate in Piemonte 10.890.486 dosi, di cui 3.346.575 come seconde, 2.965.138 come terze, 813.571 come quarte, 158.062 come quinte.

Contagi nelle provincie

In Piemonte, tra il 21 e il 27 aprile, i casi medi giornalieri sono stati 219. Suddivisi per province: Alessandria 16, Asti 9, Biella 7, Cuneo 28, Novara 12, Vercelli 7, VCO 6, Torino città 51, Torino area metropolitana 77. In totale, su base regionale, i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 1.636 (-362). Questa la suddivisione per province: Alessandria 112 (-20), Asti 60 (-28), Biella 48 (-34), Cuneo 193 (-9), Novara 82 (-26), Vercelli 50 (-10), VCO 44 (-7), Torino città 356 (-96), Torino area metropolitana 540 (-135).

Incidenza tra gli adulti…

Nella fascia di età 19-24 anni l’incidenza è 15,9 (-7,6%), tra i 25-44 anni è 28.9 (-21,9%), tra i 45 ed i 59 anni si attesta a 37.5 (-20%). Nella fascia 60-69 anni è 37.6 (-21,5%). Tra i 70-79 anni è 59.1 (-7,9%). Nella fascia over80 l’incidenza risulta 81.9 (-20,5%).

…e in età scolastica

In età scolastica, nel periodo dal 21 al 27 aprile, l’incidenza rispetto ai sette giorni precedenti è in deciso calo in tutte le fasce di età. Nel dettaglio: nella fascia 0-2 anni è 23.0 (-24%), nella fascia 3-5 anni è 3.2 (-70%), nella fascia tra i 6 ed 10 anni è 5.1 (-10,6%), nella fascia 11-13 anni è 5.2 (-57%), nella fascia tra i 14 ed i 18 anni è 6.7 (-31,6%).