Contesa legale sul software dell'autovelox di Corso Regina Margherita

L'imprenditore di Latina Alessandro Patanè rivendica la paternità del software che gestisce l'autovelox fisso di Corso Regina Margherita. Ha già inviato alla società 5T, la società di Comune e Regione che gestisce la mobilità, diverse fatture. L'ultima, a febbraio, ammonta a mezzo miliardo per risarcimento danni.

La società 5T, rappresentata dall'avvocato Andrea De Carlo, ha presentato denuncia in Procura. Del caso si occupa il pubblico ministero Enzo Bucarelli, che ha aperto un fascicolo per estorsione, al momento senza indagati.

La tecnologia dell'autovelox di corso Regina Margherita è stata installata a seguito di una gara pubblica, con pagamento del canone. L'imprenditore laziale sostiene di aver progettato quel sistema Tutor, lamenta il mancato pagamento della commessa e chiede milioni di euro per l'utilizzo del software negli ultimi cinque anni. La società pubblica torinese sottolinea come il sistema installato in corso Regina sia differente. E che non abbia nulla a che vedere con la società romana. .

L'autovelox fisso di corso Regina Margherita, quasi all'imbocco della tangenziale Nord, dopo due anni di stop, era stato rimesso in funzione a metà marzo 2018. Il limitè è di 70 chilometri all'ora.