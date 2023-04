Controlli della polizia, emerge il lavoro nero nei locali notturni

Nella scorsa notte hanno avuto luogo, come di consueto, i controlli congiunti della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia - Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale - nelle aree cittadine interessate dal fenomeno della “movida”.

L’attività, iniziata alle ore 20 del sabato sera, si è concentrata in Piazza Vittorio Veneto e vie limitrofe, quali via Matteo Pescatore, via Bava, via Balbo, via Guastalla, via Vanchiglia, via Giulia di Barolo, estendendosi fino a Piazza Santa Giulia e nell’omonima via, oltre che al quartiere San Salvario e al quadrilatero romano.

E' stato un fine settimana importante dal punto di vista delle sanzioni comminate dalla Polizia di Stato durante i controlli del territorio. Ammontano infatti a 56 mila e 180 euro in totale, di cui 44 mila e 400 euro per i locali che avevano dipendenti non in regola. Dei nove locali pubblici controllati, sette sono stati appunto sanzionati. A uno in particolare, nel quartiere San Salvario, sarà sospesa la licenza. Controllate infine 187 persone.