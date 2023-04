Cooperazione alpina, aperte le selezioni per il Consiglio dei giovani

C'è tempo fino al 31 maggio 2023 per partecipare alla selezione del Consiglio dei giovani del programma Interreg Italia-Francia Alcotra. I membri, di età compresa fra 18 e 30 anni, avranno l'opportunità di diventare "attori dello sviluppo territoriale su questioni sociali e ambientali nelle aree coperte dal programma", fa sapere la Regione Piemonte. Alcotra è infatti un programma finanziato dall’Unione Europea che ha come obiettivo quello di rafforzare la coesione tra le regioni transfrontaliere francesi e italiane. E' finanziato dal Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) e apporta il suo sostegno ai progetti che contribuiscono alla crescita economica e sociale dei territori francoitaliani. La sfida è quindi quella di dare vita a delle iniziative che rispettino le differenze culturali, il patrimonio naturale e contribuiscano all’obiettivo della digitalizzazione.

La partecipazione al Consiglio dei giovani dura un anno, rinnovabile per un altro anno: l'organismo è composto da 10 a 19 membri. Un massimo di due giovani per ogni territorio di Haute-Savoie, Savoie, Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Provincia di Cuneo, Provincia di Imperia, Città Metropolitana di Torino, Regione Autonoma Valle d'Aosta; 1 membro fuori territorio.

Alla fine del loro mandato, i membri del Consiglio dei Giovani riceveranno i seguenti benefici, come si legge sul sito web: lettere di raccomandazione scritte dall'Autorità di Gestione; la possibilità di far convalidare il loro mandato nel Consiglio come tirocinio, in accordo con la scuola o l'università interessata; certificazioni dell’Autorità di Gestione dei corsi di formazione seguiti e del lavoro svolto durante il periodo del mandato.