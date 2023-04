Cospito, l'avvocato alla Consulta: "La pena fissa è incostituzionale"

Il tipo di pena che si ipotizza per l'attentato realizzato dall'anarchico Alfredo Cospito alla Scuola carabinieri di Fossano del 2006 è incostituzionale. Lo ha detto l'avvocato Flavio Rossi Albertini durante l'udienza davanti alla Corte Costituzionale tenutasi questa mattina. Una posizione contestata con forza dall'avvocato dello Stato, Paola

Zerman: "Il riconoscimento delle attenuanti per 'lieve entità' del fatto sull'accusa di 'strage per fini politici' potrebbe aprire la strada al riconoscimento della lieve entità anche in altri reati di pericolo astratto, come l'associazione mafiosa".



La vicenda



La Corte di Cassazione ha riqualificato il reato relativo all'attentato di Fossano del 2006 in strage politica, invitando la Corte d'Assise d'Appello di Torino ad aumentare, in sostanza, la pena di Cospito da vent'anni all'ergastolo. E sono stati proprio i giudici torinesi a rivolgersi alla Corte Costituzionale su istanza degli avvocati di Cospito per capire se l'innalzamento della pena sia conforme alla Costituzione repubblicana.

“La pena fissa è stata dichiarata indiziata di incostituzionalità perché non consente di parametrare la pena all'offesa”, ha aggiunto il legale di Cospito, facendo riferimento all'articolo 69 del Codice penale, che per il reato di strage politica impedisce sconti di pena nei casi, come quello di Cospito, di recidiva aggravata.

La causa dell'anarchico, da settimane ricoverato nel reparto di Medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano per le precarie condizioni di salute dovute al lungo sciopero della fame contro il 41 bis, è la prima ad essere trattata nell’udienza pubblica fissata per oggi.

Non è detto, però, che la decisione della Corte Costituzionale arrivi già in giornata.