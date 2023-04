Cresce il reddito dei piemontesi. Ma anche il divario tra ricchi e poveri

Una ripresa a più velocità. Le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2022 sono solo l'ennesima conferma: l'economia italiana sta guarendo dalla pandemia, ma le disuguaglianze aumentano anziché diminuire. Quartieri benestanti favoriti rispetto alle periferie, il divario tra Nord e Sud che continua ad allargarsi. La nostra regione resta tra le più ricche: 24mila euro di reddito medio, in crescita del 4,6% (inflazione a parte). Fanno meglio solo Lazio, Emilia Romagna, provincia autonoma di Bolzano e Lombardia. I più poveri sono i calabresi, con un imponibile pro capite di 16.300 euro.

Anche tra le province piemontesi non mancano le differenze. Torino è in testa, 24.427 euro e un balzo in avanti del 5%. Numeri che cancellano il segno meno registrato nell'anno del primo lockdown. Seguono a stretto giro Novara, con 24.341 euro di reddito medio, e Cuneo, 23.396, in salita del 4,9. Si ferma a quota 20mila euro solo Verbania.

Aumenti del genere non si vedevano dal Dopoguerra, ma è ingrandendo ancora di più la lente che appaiono le vere distorsioni. A Torino, chi vive sulla sponda destra del Po, da Cavoretto alla Gran Madre, ha dichiarato al fisco un reddito fino a 4mila euro più alto rispetto all'anno precedente. In controtendenza il centro, dove c'è stato un calo, mentre preoccupano i dati dei quartieri storicamente più poveri: Aurora, Barriera di Milano, Regio Parco, dove l'imponibile pro capite è fermo a 17mila euro, il più basso della città. Qui il boom post-pandemia non è mai arrivato.