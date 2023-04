Da domani, Stramorgan

Da domani al 13 aprile, quattro puntate di “Stramorgan” in onda su Rai2 in seconda serata. Realizzato presso il centro di produzione Rai di Torino, il programma vedrà Morgan, accompagnato da Pino Strabioli, in quattro viaggi musicali, ciascuno dedicato a un grande cantautore: Modugno, Bindi, Battiato e Battisti. Morgan li racconterà e ne ripercorrerà l'eredità musicale e le contaminazioni con la musica internazionale, attraverso il pianoforte e diversi aneddoti e curiosità. Tra gli ospiti, Vinicio Capossela, Paolo Rossi, Gino Paoli.