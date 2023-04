Dal 18 aprile sotto la Mole sbarca Lovers, per l'inaugurazione Ambra Angiolini

A Torino, dal 18 al 23 aprile torna Lovers Film Festival al Cinema Massimo,. Giunto alla 38° edizione è il più antico festival italiano sui temi LGBTQI+ (lesbici, gay, bisessuali, trans, queer e intersessuali) diretto da Vladimir Luxuria e fondato da Giovanni Minerba e Ottavio Mai.

Con l’edizione di quest’anno, inizia anche ufficialmente il percorso triennale che lo porterà a festeggiare, nel 2025, il suo quarantesimo anniversario.

Il programma

Ad inaugurare il festival, martedì sera, alle 18, in Mole Antonelliana l’attrice cinematografica e teatrale, conduttrice televisiva e radiofonica, da sempre

poliedrica, versatile ed innovativa Ambra Angiolini, protagonista di un talk con Vladimir Luxuria. Sempre nel giorno di debutto del Festival ma al Cinema Massimo, prima del film di apertura, sarà ospite Alessia Crocini, attivista per i diritti LGBTQI+, da un anno e mezzo presidente

dell’Associazione Famiglie Arcobaleno che si batte per i diritti dei bambini e delle bambine con genitori LGBTQI+.

Presenza internazionale di spicco: Kodo Nishimura, monaco buddhista di Tokyo che ha iniziato la propria carriera lavorando come makeup artist negli Stati Uniti e collaborando a importanti eventi quali Miss Universo e la NY Fashion Week.



Attesissimo, sabato 22 alle 20.15, Rosa Chemical già modello per Gucci, art& creative director e autore di videoclip, amatissimo dal pubblico, che lo scorso febbraio ha partecipato, per la prima volta, al Festival di Sanremo con il brano Made in Italy già disco

d’oro.

La serata di chiusura avrà come ospiti musicali d’eccezione Paola & Chiara, protagoniste del recente ritorno di successo sulle scene al Festival di Sanremo. Per la prima volta la serata di chiusura avrà anche un padrino divenuto celebre anche per essere stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di “Ballando con le stelle”: il nuotatore, modello e attore Alex Di Giorgio. I divulgatori scientifici e influencer Vincenzo Schettini e Marco Martinelli e Andrea Martini, co-regista del cartone animato Lampadino e Caramella saranno ospiti del festival per La Scuola in prima Fila - progetto del Museo Nazionale del Cinema realizzato nell’ambito del Piano Nazionale di Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura

e dal Ministero dell’Istruzione del Merito - e incontreranno gli studenti il 19 e il 21 aprile 2023 al Cinema Massimo.

Torna a Lovers anche l’attore, conduttore e autore Fabio Canino molto amato dalla comunità LGBTQI+. Venerdì alle 18.15 per il panel che introduce la consegna del premio Riflessi nel buio.



Saranno a Torino (mercoledì 19 alle 19.30) anche il celebre volto di tante fiction di successo Giancarlo Commare che quest’anno è nel cast della serie tv Sky Original Romulus 2, di Qui non è Hollywood su Disney+ nel film Nuovo Olimpo, diretto da Ferzan Özpetek e l’attore Piero Di Blasio protagonista di molti spettacoli fra cui anche il musical Alta Società con Vanessa Incontrada. Commare, come protagonista, e Di Blasio, come regista,

debutteranno il 26 aprile al Teatro Colosseo di Torino con il musical Tutti parlano di Jamie tratto da una storia vera e si ispira al documentario della BBC dal titolo Jamie: Drag Queen at 16.



Priscilla, la Drag Queen italiana più famosa al mondo, conosciuta anche per il suo impegno come attivista dei diritti della comunità LGBTQI+ sarà ospite fissa tutti i giorni di Lovers. Ha condotto 2 stagioni Drag Race Italia.