Dal degrado del palo della luce a quel ciliegio cresciuto sul gelso

La prima segnalazione ci porta al confine tra Collegno e Grugliasco in via Sabaudia 16. Guardate lo stato di questo palo della luce…. il telespettatore si chiede se ci possa anche essere un problema di sicurezza.



La seconda immagine ci porta a Torino in corso Francia 10 angolo via Beaumont: c’è un metro quadrato di pavimentazione in queste condizioni, con i sanpietrini completamente sollevati rispetto alla sede stradale. Una situazione molto pericolosa per tutto il traffico che c’è in quel controviale.



In conclusione, una fotografia davvero particolare. Siamo a Casorzo in provincia di Alessandria: c’è un ciliegio cresciuto su un gelso.