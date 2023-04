Dal Degrado in Barriera di Milano ai colori della primavera

Via Fossata, Barriera di Milano. Un nostro telespettatore si dice preoccupato per il giro di spacciatori e clienti che – sostiene – si sarebbero appropriati del capannone delle ferrovie. Non è più tollerabile una situazione del genere, sostiene, e chiede aiuto per portare a conoscenza le istituzioni di questa situazione e soprattutto di prendere provvedimenti.