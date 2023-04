Derthona riprende la marcia. In A2 bene Torino, ko Casale

Torna il sorriso in casa della Bertram Derthona. Tortona batte infatti Brindisi per 81 a 77 e consolida così il terzo posto in classifica. Erano partiti bene i piemontesi, con le giocate di Severini e Christon, prima di subire la rimonta dei pugliesi. Decisivo Harper nel finale.

Soddisfatto coach Remondino - "È una vittoria molto importante contro una squadra che ha fatto una gara di altissimo livello. Credo che siamo cresciuti nel corso della gara, navigando contro i diversi quintetti proposti da Brindisi. Sicuramente non siamo nel nostro migliore momento a livello di continuità e brillantezza contro una delle squadre più fisiche e atletiche e in salute del campionato. In questo momento dell’anno gli obiettivi delle singole formazioni si stanno definendo e sono più chiari, le sfide hanno un peso diverso rispetto a un mese fa e per volontà e necessità serve andare oltre l’aspetto tecnico-tattico, giocando duro. Harper, a livello individuale, è cresciuto come la squadra: nel secondo tempo avere un secondo palleggiatore e creatore di gioco che prendesse responsabilità insieme a Christon ha fatto vedere quali vantaggi possiamo avere. Infatti nel secondo tempo abbiamo fatto un’ottima partita, al netto di qualche sbavatura che Brindisi è stata brava a punire. Tanti giocatori stasera hanno fatto una partita oltre gli standard, anche per questo siamo contenti”.

Il tabellino - Bertram Derthona-Happy Casa Brindisi 81-77 (22-17, 39-39, 64-52)

Derthona: Christon 19, Mortellaro ne, Candi, Tavernelli 1, Nikolic, Filloy 9, Severini 9, Harper 23, Cain 4, Radošević 2, Macura 14, Filoni ne. All. Ramondino

Brindisi: Burnell 7, Reed 10, Bowman 11, Harrison 9, Buttiglione ne, Lamb 4, Mascolo 7, Bocevski ne, Mezzanotte 8, Riismaa 3, Bayehe 4, Perkins 14. All. Vitucci

In A2 vittoria per la Reale Mutua, ko Casale

Ottima prestazione anche per la Reale Mutua Torino che, in A2, riesce nell’impresa di espugnare il PalaDozza di Bologna dopo un overtime. Con la Fortitudo finisce 92-89 per i gialloblù. Cinque uomini in doppia cifra per coach Franco Ciani, con Simone Pepe il migliore, autore di 24 punti.

Il tabellino - Fortitudo Flats Service Bologna - Reale Mutua Torino d1ts 89-92 (15-23, 38-41, 63-63, 80-80)

Fortitudo Flats Service Bologna: Thornton 17, Aradori 2, Natalini NE, Barbante 6, Panni 11, Vasl 6, Candussi 18, Fantinelli 15, Italiano 5, Cucci 9. All.: Luca Dalmonte.

Reale Mutua Torino: Mayfield 19, Fea NE, Vencato 10, Taflaj 5, Schina 10, Jackson JR. 9, Guariglia 15, De Vico NE, Dalle Ave NE, Pepe 24. All.: Franco Ciani.

Le parole di coach Ciani - “Grande impresa per la quale mi complimento con i ragazzi. Venivamo da un ciclo di sconfitte e infortuni, con De Vico e Poser assenti, ma abbiamo sempre sottolineato che questo è un gruppo che non molla. Vincere al PalaDozza non è mai facile, la Fortitudo è una grande squadra con nomi, talento e fisicità, siamo riusciti a trovare le energie e la lucidità nel finale che sono stati fondamentali per la vittoria”.

Sconfitta invece per Casale Monferrato. La Novipiù Monferrato perde nel finale con gli Stings Mantova. Punteggio: 74-69 (19-17, 11-15, 23-19, 21-18)