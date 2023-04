Detenuto dà fuoco a una cella, altri due tentano di evadere

Le fiamme sono partite dalla camera di pernottamento di un detenuto psichiatrico. In un attimo una coltre di fumo nero ha reso l'aria irrespirabile, tanto da rendere necessaria l'evacuazione dell'intero reparto del carcere. A quel punto, altri due detenuti, approfittando del momento di caos, hanno tentato l'evasione. E' successo la sera del 5 aprile nel carcere di Ivrea (Torino). Il tentativo è fallito grazie all'intervento dei poliziotti presenti. A darne notizia il sindacato Sinappe.

A causa della forte intossicazione da fumo, sei agenti sono dovuti ricorrere alle cure dell'ospedale di Ivrea. "Quello che si chiede, in questa situazione emergenziale, è l'intervento urgente da parte dell'Amministrazione - spiega il segretario nazionale Raffaele Tuttolomondo - servono misure non più procrastinabili per garantire la sicurezza degli operatori penitenziari e il ripristino della legalità".