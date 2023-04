Domani a Milano i funerali di Julia Ituma

Domani alle 11 nella parrocchia San Filippo Neri di Milano l'ultimo saluto a Julia Ituma. La pallavolista campionessa della Igor Novara si sarebbe tolta la vita lo scorso 13 aprile gettandosi da una finestra di un albergo di Istanbul, dove era in trasferta per una partita. La salma della 18enne era rientrata il 15 aprile in Italia. Le indagini della polizia turca sono tuttora in corso.

Il parroco di San Filippo Neri, don Ivan Bellini, ha spiegato che tutte le informazioni saranno messe online sul sito della chiesa. "La scelta di celebrare i funerali qui - ha spiegato -, anche se non è qui che abita la famiglia, è stata fatta per gli anni trascorsi da Julia nel contesto della parrocchia in cui la polisportiva è inserita". I funerali non saranno in forma privata "ma chiederemo di evitare riprese e foto durante la celebrazione - ha aggiunto don Ivan - per mantenere un clima sobrio e rispettoso", Don Bellini non ha conosciuto personalmente Julia, dato che è arrivato da tre anni in parrocchia "ma - ha sottolineato - ho sentito parlare della bella esperienza di integrazione di questa famiglia".