Mezza maratona e "Tuttadritta": strade chiuse e mezzi pubblici deviati

Domani torna la “mezza di Torino”, la mezza maratona che interesserà buona parte di città e comuni limitrofi e che avrà conseguenti modifiche alla viabilità. La corsa avrà un percorso rettilineo lungo l'asse di corso Turati-corso Unione Sovietica tra i comuni di Torino, Beinasco e Nichelino, con partenza fissata alle ore 9 da piazza San Carlo e arrivo alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.

La manifestazione durerà due ore, dalle 8,30 alle 10,30. In questo lasso di tempo non sarà possibile attraversare corso Turati e corso Unione Sovietica. La gara partirà da piazza San Carlo seguendo questo itinerario: piazza C.L.N. – via Roma – piazza Carlo Felice – corso Vittorio Emanuele II - via Sacchi, nella corsia preferenziale riservata a GTT – corso Turati, lungo la carreggiata centrale– corso Unione Sovietica, lungo la carreggiata centrale – ponte Sangone. Gli atleti poi usciranno da Torino per entrare a Nichelino fino all'arrivo, fissato alla Palazzina di caccia di Stupinigi.

In programma domani anche “la dieci di Torino”, la corsa di 10 chilometri con percorso “tuttodritta” da piazza Castello alla palazzina di Stupinigi.

Tutte le strade oggetto della corsa saranno interdette al traffico veicolare oltre a tutti gli attraversamenti sull'asse viabile. Dalle ore 8,45 e fino alle ore 10,40 saranno chiuse entrambe le uscite per Stupinigi della tangenziale sud. Previste deviazioni anche per i mezzi del trasporto pubblico che transitano nell’area interessata dalla manifestazione, tra le 8 e le 12.