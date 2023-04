Molesta due dodicenni, denunciato un uomo di 67 anni

Un uomo di 67 anni è stato denunciato a Domodossola dopo aver inseguito e molestato insistentemente due ragazzine dodicenni. L'uomo, pensionato, ha iniziato a seguire le giovani che, spaventate, hanno trovato rifugio in un'abitazione. Il 67enne, per nulla scoraggiato, ha suonato insistentemente il campanello nel tentativo di farsi aprire dai proprietari.

Ad allertare i Carabinieri la mamma di una delle due ragazze, con la donna che ha fornito ai militari l'indirizzo del nascondiglio. La pattuglia ha individuato e fermato l'uomo, residente nell'Ossola e senza precedenti penali, trovato anche in possesso di un coltellino multiuso. Accompagnato in caserma per accertamenti, non ha dato spiegazioni del suo gesto. Il pensionato dovrà rispondere di molestie e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.