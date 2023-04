Doppio sciopero a Torino: asili nido e scuole d'infanzia e precari del Comune

Oggi sciopera il personale degli asili nido e scuole d’infanzia comunali torinesi, con le famiglie invitate a portare i bambini al presidio delle 15 davanti al Municipio. Le ragioni della protesta, indetta da Cgil, Cisl e Uil, Csa e Cub, sono numerose. In primis l'aumento da 26 a 30 ore dell’orario di lezioni frontali delle 485 insegnanti. La deroga in vigore dal 2006 è stata cancellata, l’orario è stato riallineato con quanto prevede il contratto nazionale, nel timore che la Corte dei Conti blocchi altre assunzioni. Ma secondo i sindacati, il nuovo monte ore impedisce le sostituzioni al volo tra colleghe che hanno finora tenuto in piedi il servizio. I sindacati chiedono anche nuove assunzioni, almeno tre insegnanti per Circolo a sostegno della compresenza e per sostituire le assenze brevi, più insegnanti di sostegno e assistenti educative, la presenza di un’economa per ogni sede, il ritorno alle sezioni nei nidi con 4 educatrici. In gioco, sostengono, c’è la qualità del servizio offerto ai bambini. Si prevede un’adesione elevata. Servizio regolare nelle materne statali e nelle strutture private o paritarie.

Sempre oggi sciopero e presidio alle 15 davanti a Palazzo di Città anche dei precari del Comune. La protesta è organizzata da Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp. I sindacati chiedono continuità occupazionale per 500 precari, su oltre 7mila dipendenti, che stanno per terminare i 36 mesi di contratti a tempo determinato: in base alla normativa vigente, se non verranno stabilizzati vedranno interrompersi la collaborazione.

"Nonostante i contratti in scadenza, le lavoratrici e i lavoratori - spiegano i sindacati - hanno garantito e garantiscono continuità nei servizi essenziali ai cittadini dell'area metropolitana torinese e il loro lavoro è stato, ed è tutt'oggi, indispensabile all'interno della cosiddetta macchina comunale. La continuità occupazionale è messa a rischio dall'attuale atteggiamento dell'amministrazione comunale, che rifiuta qualsiasi dialogo costruttivo".