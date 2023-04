Droga, ora i pusher la nascondono nei cassonetti per il vetro

E' stato Iron, il cane dell'unità cinofila della Polizia di Torino, a trovare la droga, in un controllo del territorio in corso Palermo. Iron ha prima rinvenuto un “tocchetto” di hashish per terra, tra il marciapiede e le ruote di un'auto parcheggiata, poi ha puntato il cassonetto per la raccolta del vetro.

Il cassonetto e le calamite

Gli agenti hanno così potuto scoprire una nuova modalità di occultamento dello stupefacente. Nel fondo del cassonetto, nella parte laterale dello sportello in matallo, c'era la droga. Lo stupefacente era ancorato tramite alcune calamite dentro un sacchetto in stoffa al cui interno erano stati nascosti una sessantina di grammi di hashish.