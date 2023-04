Due arresti a Barriera di Milano, per furto e maltrattamenti in famiglia

Due arresti e un negozio fatto chiudere. E' il risultato dei controlli di Polizia effettuati nel quartiere Barriera di Milano, a Torino, a contrasto soprattutto dello spaccio di droga, tra le vie Lombardore e Valprato e corso Vercelli. Un uomo è stato arrestato per furto con strappo; la collanina d'oro è stata restituita alla vittima. L'altro arresto ha interessato un italiano di 37 anni che deve scontare un ordine di carcerazione per maltrattamenti in famiglia.

Nel corso dei controlli è stato inoltre fatto chiudere un negozio di gastronomia di prodotti africani che non rispettava le regole igienico sanitarie. In tutto, sono state controllate 45 persone.