Due arresti per l'aggressione di un uomo a Torino

Due persone, un uomo e una donna, sono state arrestate a Saluzzo per l'aggressione avvenuta il 29 marzo scorso a Torino, in corso Svizzera, a un uomo di origine marocchine, che era stato ricoverato in gravissime condizioni. Si tratta della ex compagna della vittima e di suo fratello.

Secondo la ricostruzione dei militari, i due la mattina dei fatti avrebbero raggiunto Torino in auto, avrebbero compiuto l'aggressione, portando via anche denaro e un cellulare, per poi tornare nella cittadina del cuneese. Sono stati ora arrestati per rapina aggravata, sequestro di persona e tentato omicidio.

All'origine dell'aggressione, secondo gli inquirenti, infatti, sarebbe proprio la rapina, perché l'uomo si sarebbe rifiutato di dare soldi alla donna.