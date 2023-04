Perquisiscono casa per un cellulare, scoprono un giro di spaccio da mille euro al giorno

Avevano perquisito la casa di una persona accusata di avere rubato il cellulare da un'automobile, ma nell'abitazione hanno trovato elementi per ritenerla coinvolta nello spaccio di eroina e cocaina, insieme con un complice. Gli agenti della squadra mobile della polizia di Novara hanno arrestato due presunti spacciatori, in esecuzione di un'ordinanza cautelare, al termine di un'indagine partita nei mesi scorsi dal furto di in auto. Le due persone sono state trasferite al carcere di Novara.

Era stato predisposto un servizio di osservazione che ha consentito ai poliziotti di bloccare uno dei due mentre cedeva una dose. Dopo una nuova perquisizione della casa, gli agenti hanno trovato l'occorrente per confezionare dosi e stimato il giro d'affari in circa mille euro al giorno, cioè circa venti cessioni di dosi quotidiane.