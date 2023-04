Due minorenni arrestati per aggressione e tentata rapina ai danni di coetanei in centro a Torino

Hanno soltanto 14 e 15 anni i due ragazzini arrestati dai carabinieri della compagnia San Carlo di Torino per tentata rapina aggravata e lesioni personali.

L'aggressione è avvenuta un paio di settimane fa in pieno centro città, piazza Cavour. Secondo gli investigatori i due ragazzi avrebbero tentato di rapinare due loro coetanei, colpendoli con pugni al volto e minacciandoli con dei colli di bottiglia. Uno dei ragazzi, ferito, ha riportato quindici giorni di prognosi.



Gli arresti sono avvenuti in i giorni differenti. Il 15enne è stato rintracciato il 26 marzo a Torino e per lui è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il

giovane, tra l'altro, era già sottoposto ai domiciliari in seguito a un altro arresto. Il 30 marzo è stato arrestato il 14enne. Nei suoi confronti i militari hanno

eseguito un'ordinanza di misura cautelare del collocamento in una comunità.

Gli stessi carabinieri della Compagnia San Carlo, pochi giorni dopo hanno arrestato altri due rapinatori egiziani di 18 e 19 anni. In via XX Settembre avevano appena minacciato un 17enne riuscendo a rubargli il portafoglio ma, inseguiti dalla vittima, avevano poi abbandonato la refurtiva. Sono stati rintracciati

poco dopo dai carabinieri.