Due poliziotti aggrediti in Barriera di Milano

Due agenti di Polizia sono stati aggrediti la scorsa sera a Torino mentre stavano eseguendo un intervento, nel quartiere Barriera di Milano. I poliziotti erano stati chiamati per un danneggiamento. Arrivati sul posto sono stati accerchiati dagli amici del presunto autore del gesto, che hanno iniziato ad insultarli e a spintonarli, per permettere all'uomo di scappare. Nel parapiglia un agente è rimasto ferito

a una mano, l'altro è stato colpito da un calcio mentre tratteneva il sospettato. A denunciare l'episodio il sindacato di Polizia FSP.

La denuncia di Luca Pantanella (FSP)

"La Polizia c'è - commenta Luca Pantanella, segretario provinciale del sindacato - ma è orfana di leggi e questo la rende esposta e debole nei confronti di una criminalità diffusa e protetta da norme ormai deboli e obsolete, che di fatto puniscono solo chi ha qualcosa da rimettere, ma non i delinquenti di professione. Noi, nonostante tutto, restiamo accanto ai cittadini perbene per non accantonare quel lembo di terra spesso dimenticato dalle istituzioni centrali. Alla politica facciamo ancora una volta un appello per ottenere strumenti più efficaci".