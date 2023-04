Due scialpinisti torinesi scomparsi in Valtournanche. Ricerche in corso

A dare l'allarme sono stati gli amici quando non li hanno visti tornare. Il Soccorso Alpino Valdostano sta cercando due scialpinisti torinesi partiti per una escursione in Valle d'Aosta.

I telefoni cellulari dei due compagni suonano a vuoto e nessuno risponde. Intorno alle 21.00 una foto inviata in giornata dagli scialpinisti ha permesso al personale SAV in Centrale Unica del Soccorso di individuare la zona ipotetica dell'escursione, Chapeau des Dames, in Valtournenche.

Le auto degli scialpinisti sono state trovate in un parcheggio. Una squadra di tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e personale Sagf, con unità cinofile di entrambi gli enti è partita per una prima ricerca nella parte più bassa della zona. Il pericolo valanghe è 4-marcato.

La parte alta sarà battuta da Air Zermatt in elicottero. Proseguono le ricerche