Dybala affonda il Torino

Il Torino viene sconfitto di misura da una Roma cinica e bene organizzata che capitalizza al massimo il vantaggio arrivato a inizio gara. All’ingresso in campo, la Maratona, come previsto da molti, accoglie Belotti con i fischi ma il Gallo si accomoda in panchina: Mourinho gli ha preferito El Shaarawy.

La Roma colpisce al primo affondo. Dopo sette minuti la mano di Schuurs intercetta in area il tiro di Zalewsky: per l’arbitro, assistito dal Var, è rigore. Dal dischetto Dybala non sbaglia.

La reazione granata è confusa e si affida agli strappi di Radonjic che però non riesce mai a essere concreto. Così sul taccuino resta solo un destro al volo da fuori area di Rodriguez che finisce di poco alla destra di Rui Patricio. Il resto, fino all’intervallo, è sterile possesso palla che non produce pericoli.

Più vivace l’inizio di ripresa con il Toro che sfiora subito il pareggio con una bella girata di testa di Miranchuk. I giallorossi replicano con una conclusione di Solbakken alta. Nel corso del tempo i cambi di Juric non producono gli effetti sperati e l’ultimo brivido lo regala Pellegri con un destro dal limite deviato in angolo.

Alla fine così il risultato non cambia, l’uno a zero permette alla Roma di volare in zona Champions, il Toro resta nella parte destra della classifica, lontano da qualunque ambizione.