Earth Day 2023 alla Cavallerizza Reale ed ai giardini reali

Il cuore verde di Torino, sabato 22 aprile, si anima in occasione dell'Earth Day, l'evento green che riesce a coinvolgere il maggior numero di persone in tutto il Pianeta. Per la prima volta Torino entra nelle celebrazioni ufficiali della Giornata Mondale della Terra coordinate da Earth Day Italia, alla presenza della cantante Elisa.

La giornata vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, a sottolineare l'impegno della città, nominata fra le 100 città europee che si impegnano a diminuire le emissioni entro il 2030. Earth Day Torino 2023 sarà una grande festa dedicata alla Terra organizzata e curata da AWorld e Club Silencio con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo come maggior sostenitore e si terrà nella Cavallerizza Reale e nei Giardini Reali di Torino con un alternarsi di workshop e panel legati ai temi della Sostenibilità e dell'Agenda 2030; l'evento culminerà nel grande Concerto per la Terra, con la partecipazione di numerosi artisti italiani.

La manifestazione, interamente gratuita e carbon neutral, grazie a scelte di allestimento a basso impatto e alla misurazione e compensazione delle emissioni a cura di Climate partner, si snoderà attraverso momenti di approfondimento e di intrattenimento, organizzati nelle diverse aree della location: Cavallerizza Reale, Playground, Earth Village e Main Stage.