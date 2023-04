Earth day, sabato 22 la manifestazione ambientale arriva a Torino

Il cuore verde di Torino - sabato 22 aprile - si anima per la prima volta in occasione dell'Earth Day, l'evento green che riesce a coinvolgere il maggior numero di persone in tutto il Pianeta. Per la prima volta Torino entra nelle Celebrazioni ufficiali della Giornata Mondale della Terra coordinate da Earth Day Italia. La giornata vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni torinesi, a sottolineare l'impegno della Città, nominata fra le 100 città europee che si impegneranno a diminuire le emissioni entro il 2030.

Earth Day Torino 2023 sarà una grande festa dedicata alla Terra organizzata e curata da AWorld e Club Silencio con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo come maggior sostenitore e si terrà nella Cavallerizza Reale e nei Giardini Reali di Torino con un alternarsi di workshop e panel legati ai temi della Sostenibilità e dell'Agenda 2030; l'evento culminerà nel grande Concerto per la Terra, con la partecipazione di numerosi artisti italiani. La manifestazione, interamente gratuita e carbon neutral - grazie a scelte di allestimento a basso impatto e alla misurazione e compensazione delle emissioni a cura di Climate Partner - si snoderà attraverso momenti di approfondimento e di intrattenimento, organizzati nelle diverse aree della location: Cavallerizza Reale, Playground, Earth Village e Main Stage. Tutti gli appuntamenti sono stati pensati per sensibilizzare il pubblico e avviare un dialogo sul tema della salvaguardia del Pianeta: un'opportunità unica di condivisione, animata dai tanti partner e dai celebri ospiti coinvolti.

In occasione di questo grande appuntamento Club Silencio - associazione culturale impegnata in progetti esperienziali che stimolino la partecipazione attiva dei giovani under 35 alla vita culturale, sociale e democratica - e AWorld - piattaforma che guida e incentiva le persone a vivere sostenibilmente misurandone il carbon footprint e l'impatto - hanno unito le forze: "Siamo molto felici di questa unione, lavorare a un progetto così grande e di rilevanza nazionale è stata una sfida ma siamo fieri del risultato raggiunto. Non vediamo l'ora che il pubblico possa prender parte a ciò che abbiamo creato, dando di fatto vita alla giornata, e scoprendo gli obiettivi dell'Earth Day Torino 2023. Ringraziamo anche Fondazione Compagnia di San Paolo, che in qualità di maggior sostenitore ci ha aiutato in questo viaggio." affermano Alessandro Armillotta, CEO e Co-Founder di AWorld e Alberto Ferrari, Presidente di Club Silencio. "Speriamo che il messaggio legato alla Giornata per la Terra arrivi forte e chiaro a quante più persone possibili, non solo in Italia ma nel mondo".



"L'attività della Fondazione, negli ultimi anni, si è ampliata inserendo la tutela ambientale fra le proprie linee di azione con la consapevolezza di potere agire a livello locale per rispondere a sfide che hanno invece una dimensione globale e che per questo richiedono un approccio olistico, diversificato e multi-livello - dichiara Alberto Anfossi, Segretario Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo. In questo senso, attraverso le missioni Proteggere l'Ambiente e Promuovere il Benessere dell'Obiettivo Pianeta, la Compagnia ricerca e incentiva iniziative che sposino un'idea trasversale di sostenibilità ambientale, pensando la salute del capitale naturale e il benessere delle persone e delle comunità come interconnesse, secondo l'approccio One Health. Molti dei progetti sostenuti dal 2020 a oggi, infatti, nascono da una prospettiva di wellbeing a 360 gradi in cui la conoscenza del contesto di realtà da parte del singolo e la somma dei comportamenti individuali sono elementi chiave per generare sul territorio soluzioni concrete che contribuiscono all'urgente transizione ecologica. Earth Day Torino 2023 si fonda su questi due elementi poiché guarda alle urgenze in materia ambientale ponendo le persone al centro in un'ottica di attivazione e coinvolgimento diretto della cittadinanza verso l'adozione di buone pratiche nella quotidianità per dare il proprio contributo nella lotta globale al cambiamento climatico".

Attraverso l'app AWorld fino al 20 aprile sarà lanciata una challenge (sfida collettiva) con l'obiettivo di raggiungere 10.000 buone azioni per il pianeta in soli 17 giorni. I 50 cittadini più attivi si aggiudicheranno l'accesso all'area esclusiva fronte palco del main stage del concerto. Per prendere parte alla sfida è sufficiente scaricare l'app AWorld da Play Store o App Store, unirsi al Team Earth Day Torino e registrare le proprie azioni quotidianamente.

L'evento proporrà molte attività dedicate ai giovani, protagonisti nella transizione verso un mondo più sostenibile. Nell'area della Cavallerizza verrà realizzato da Legambiente il laboratorio informativo per bambini "Sostenibilandia". Attraverso una grande caccia al tesoro, i partecipanti impareranno a conoscere quali piccoli gesti concreti ognuno può compiere quotidianamente per rendere la propria vita e città più sostenibile. Con il supporto di IOC - UNESCO per il Decennio del Mare, Partner dell'iniziativa, nei Giardini Reali i più piccoli guidati dall'illustratrice ed educatrice ambientale Elisabetta Mitrovic, impareranno a costruire un diario di natura, occasione per scoprire le aree naturali che si trovano nel proprio territorio e recuperare un contatto diretto con la natura. Numerose saranno anche le attività dedicate ai più grandi, con momenti di yoga e mindfulness condotti dall'associazione Wake Up!

L'Earth Village, un'area dedicata al mondo della divulgazione e al confronto tra tutti i protagonisti del Cambiamento, vedrà il succedersi di divulgatori, fondazioni, NGO, scienziati e content creator. Tra questi, sarà presente anche il Salone Internazionale del Libro di Torino, che proporrà - in collaborazione con AWorld - uno scambio di libri (di cui una parte donata dal Salone stesso) con lo scopo di incentivare la lettura. Inoltre, in rappresentanza del Salone del Libro e grazie alla collaborazione con l'editore Nottetempo, nello scenario dei Musei Reali sarà ospite il noto antropologo e saggista Eduardo Kohn, autore di "Come pensano le foreste. Per un'antropologia oltre l'umano" (Nottetempo, 2021) in dialogo con il giornalista Nicolas Lozito.