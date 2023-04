Ecografo portatile, prima volta assoluta in Piemonte

E' una prima assoluta in Piemonte, la centrale 118 di Novara, Vercelli, Biella avranno ciascuno di essi un ecografo portatile per un'ultrasonografia point-of-care, un esame che può essere eseguito dal medico di emergenza sanitaria sia al domicilio sia direttamente sulla scena di un incidente; in entrambi i casi permette una migliore accuratezza diagnostica.

Gli apparecchi sono stati acquistati grazie a una donazione coordinata dalla fondazione Comunità novarese onlus e alle generose donazioni di fondo Consorzio mutue e fondo Esseco e alla collaborazione con la Croce rossa italiana - comitato di Novara.

Un quinto apparecchio sarà a disposizione per l'addestramento dei medici.