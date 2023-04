Edili in piazza: " a rischio 100.000 posti di lavoro"

Edili in piazza in 5 città italiane. A Torino i comparti di categoria di CGIL e UIL hanno scelto La Falchera per un presidio cui hanno partecipato anche lavoratori di altre città del nord Italia. “Fa la cosa giusta” il motto della manifestazione che punta i riflettori su due obiettivi:

Cambiare il decreto sulla fine del bonus 110 % che, senza valide alternative per favorire la crescita e gli investimenti, farà morire il settore delle costruzioni con la cancellazione di 100.000 posti di lavoro. Cambiare il nuovo codice degli appalti, che - sostiene Vito Panzarella, segretario generale Feneal-Uil - indebolisce la legalità, la trasparenza, la sicurezza, peggiorando la qualità del lavoro e dunque anche la sicurezza dei lavoratori" . “La liberalizzazione vuol dire prendere un lavoro a 10, subappaltarlo a un altro a 9 che lo subappalta a un altro ancora a 8” dichiara il segretario generale di Fillea CGIL Alessandro Genovesi, per il quale così si torna indietro agli anni '70 e si allarga la breccia alle infiltrazioni della criminalità .

“Fai la cosa giusta” il motto della manifestazione con un presidio in piazza Astengo, cui hanno partecipato anche lavoratori di altre città del nord, don Adelino Montanelli sacerdote di Falchera, Marco Razzetti imprenditore edile, Giorgio Prino, Segretario Legambiente Piemonte - Valle d'Aosta, Giuseppe Gulino dell’UdU - Unione Universitari, Gianni Cortese, Segretario Generale Uil Piemonte, Giorgio Airaudo, Segretario Generale Cgil Piemonte, Stefano Chiappelli, Segretario nazionale Sunia Cgil, Maurizio Maurizzi, Segretario Nazionale Fillea Cgil, il Segretario Generale Nazionale della FenealUil, Vito Panzarella e diversi parlamentari PD, 5stelle e Sinistra Italiana.



«Ѐ necessario rilanciare l’edilizia - hanno detto Gabriella Semeraro e Gianni Cortese, segretari generali di Cgil Torino e Uil Torino e Piemonte - tutelando il territorio, mettendo in sicurezza gli edifici, riqualificando i centri urbani e valorizzando il lavoro di qualità, sicuro e legale, indispensabile per azzerare le morti sul lavoro, in particolare nel settore delle costruzioni. Ѐ intollerabile che, lo scorso anno, in Piemonte, 93 persone abbiano perso la vita sul posto di lavoro, di cui più di 40 nella sola Città Metropolitana di Torino».