Elisa a Torino per celebrare l'Earth Day

Ci sarà Elisa, che darà il via a una nuova grande operazione di forestazione piantando un ippocastano all’interno dei Giardini Reali di Torino. E ci saranno artisti, divulgatori, stand up comedian, divulgatori e influencer. L’appuntamento è per sabato 22, quando Torino entrerà nelle celebrazioni ufficiali della Giornata mondiale della Terra: il capoluogo piemontese è stato infatti nominato fra le 100 città europee che si impegneranno a diminuire le emissioni entro il 2030.

Il clou della manifestazione sarà alle 19, sul main stage dei Giardini Reali con Eugenio Cesaro (Eugenio in Via Di Gioia) che condurrà insieme ad Anna Olivero (editor in chief di AWorld) il Concerto per la Terra. A dar vita alla performance live si alterneranno Saturnino, Marlene Kuntz, Syria, Ensi, Epoque, Frero, Klaus, Leon Faun e molti altri. Un momento conclusivo che vuole non solo celebrare la Terra, ma soprattutto lanciare un appello alla protezione del Pianeta.

La manifestazione sarà trasmesse in streaming all’interno di #OnePeopleOnePlanet, la maratona organizzata da Earth Day Italia in diretta streaming su RaiPlay.