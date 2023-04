Elisa Longo Borghini seconda alla Liegi Bastogne Liegi

Secondo posto in volata per Elisa Longo Borghini nella Liegi-Bastogne-Liegi donne corsa questa mattina. La piemontese si è distinta sulle strade della classica belga attaccando tra le Redoute e la Roche aux Faucons e trovandosi a tu per tu con l'olandese Demi Vollering, la favorita della vigilia. Nella sfida a due allo sprint Elisa Longo Borghini ha provato a sorprendere l'avversaria scattando per prima. Tentativo vano: la Vollering ha recuperato e vinto allo sprint. Un secondo posto accolto con grande soddisfazione dalla verbanese nel dopo gara ai microfoni Rai: "Devo dire grazie a tutta la squadra, oggi hanno lavorato alla grande. Siamo riusciti a fare la tattica che volevamo, mi hanno portata bene sotto alla Roche con una decina di secondi, mi sono serviti perché non ho ancora il giusto scatto. Ma la sono giocata con Vollering, sapevo che era più veloce, ma ora anche io mi gioco le mie carte in volata e la voglio battere”.